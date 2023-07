Hyundai Kona EV: Testfahrt im Prototyp

Bei der ersten Begegnung mit dem neuen Kona EV ist der um 15 Zentimeter auf 4,36 Meter gewachsene SUV teilweise noch mit Tarnfolie beklebt. Entsprechend frisch ist das Vehikel und auch noch nicht homologiert. Dennoch sei ein kurzer Blick auf die Aussenhaut gestattet: Elegant, futuristisch und muskulös – so lässt sich die Optik des Koreaners zusammenfassen. Die Eleganz ergibt sich aus der Schnörkellosigkeit seines Designs. Währenddessen sorgen die beiden Lichtleisten in mittlerweile markentypischer Pixeloptik für den Futurismus. Und der athletische Touch ergibt sich aus markanten Sicken in den Flanken.