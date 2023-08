Toyota Land Cruiser: Die Gelände-Legende kommt im Retrolook

Der Toyota Land Cruiser ist ein echtes Urgestein in der Autowelt: Seit 1951 ist er die japanische Antwort auf Haudegen wie den Jeep Wrangler, den Land Rover Defender oder den Ford Bronco. Über die Jahrzehnte wurden über 11,3 Millionen Stück dieser Gelände-Legende in über 170 Ländern verkauft, was ihn zu einem der erfolgreichsten Toyota-Modelle überhaupt macht.