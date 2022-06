Der neue Lexus RX fährt ohne Monstergrill auf

Sportwagenstudie in Goodwood



Am Goodwood Festival of Speed (23. bis 26. Juni) wird Lexus erstmals das Concept Car namens «Electrified Sport» der Öffentlichkeit präsentieren. Vorgestellt wurde die Studie eines vollelektrischen Sportwagens bereits am 14. Dezember 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz.