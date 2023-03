Lexus RZ 450e: Elektrischer Crossover-SUV

Wie auf einem Kissen getragen

Den Entwicklern ist es gelungen, die typischen Lexus-Werte wie eine besonders gute Schallisolation und einen makellosen Abrollkomfort in die neue Antriebs-Ära zu übertragen. Flüsterleise und wie auf einem Kissen getragen, fährt man im RZ 450e davon, schwebt förmlich über die Landstrasse und kann sich dabei am luxuriösen Innenraum erfreuen. Dennoch kann der Japaner auch sehr dynamisch gefahren werden. Die beiden E-Motoren powern mit einer Systemleistung von 230 kW/313 PS druckvoll vorwärts, verteilen je nach Fahrsituation das Drehmoment auf die beiden Achsen und sorgen so nicht nur für eine hohe Traktion, sondern auch für ein sportliches Fahrverhalten. Im Grundsatz ist der RZ 450e aber vor allem ein sehr komfortables Fahrzeug.

Der erste Lexus-Stromer ist der RZ nicht, die Japaner haben mit dem UX 300e bereits seit knapp zwei Jahren ein Elektroauto im Programm. Der allerdings basiert auf einem Modell mit Verbrennungsmotor und bietet deshalb auch nicht alle Vorzüge, die E-Autos bieten können. Ganz anders der RZ: Ihm sieht man die neue Antriebstechnik schon von weitem an. Während der ersten Probefahrt in der Provence sorgte das neue Modell für Aufsehen: Das 4,8 Meter lange SUV-Coupé könnte mit seinem futuristischen Look in jedem Science-Fiction-Film mitwirken.