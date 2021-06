«Und morgen seid ihr tot» - Der neue Michael-Steiner-Film handelt von wahrem Geiseldrama

Die ersten Bilder des mit Spannung erwarteten Films «Und morgen seid ihr tot» sind da. Dem Film liegt eine wahre Geschichte zugrunde und sie ist an Dramatik kaum zu überbieten: 2011 reisen Daniela Widmer und David Och mit ihrem Bus die Seidenstrasse entlang, als sie in Pakistan von Banditen entführt und an die Taliban übergeben werden. Acht Monate später gelingt die Flucht. 2013 schrieben die beiden über die Zeit in Gefangenschaft das Buch «Und morgen seid ihr tot», das Popcornkino-Spezialist Michael Steiner (51) nun fürs Kino verfilmt hat.

Wie war es, einen Schweizer Film in Indien zu drehen?

Michael Steiner: Die Geschichte spielt ja in Pakistan, wo wir nicht filmen konnten. Somit mussten wir die Drehorte in Indien so wählen und gestalten, dass sie im Film Pakistan glaubwürdig darstellen. Das war nicht immer einfach, wenn man Kleidung, Sprache und Schrift auswechseln muss.

Was war der grösste Kulturunterschied?

Das Land ist so vielfältig, dass es schwer fällt, irgendwas speziell hervorzuheben. In Indien spricht man viele unterschiedliche Sprachen, hat diverse Religionen und Regionen – von Stränden bis zu sehr hohen Bergen. Und es herrscht Linksverkehr.