Nachfolge von Sebastian Kurz – Der neue österreichische Kanzler Alexander Schallenberg ist ein Berner

Die Entscheidung ist gefallen: Der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg folgt auf Sebastian Kurz als Bundeskanzler. Der unter Korruptionsverdacht stehende Kurz trat am Samstagabend zurück . In e iner kurzen Ansprache erklärte der 35-Jährige , er wolle mit seinem Rückzug Chaos verhindern und Stabilität gewährleisten. Es gehe ihm um das Land und nicht um seine Person. Zum Schluss sagte Kurz, Aussenminister Schallenberg solle seine Funktion als Kanzler übernehmen.

Als Botschafter-Sohn in Bern geboren

Der 52-jährige Politiker entstammt einer alten Adelsfamilie und ist Sohn des ehemaligen Botschafters und Generalsekretärs des Aussenministeriums, Wolfgang Schallenberg. Alexander Schallenberg kam in Bern zur Welt. Seine Kindheit verbrachte er in Paris, Indien und Spanien, er wuchs somit mehrsprachig auf. Zwischen 1989 und 1994 studierte der vorgeschlagene Bundeskanzler Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Université Paris II Panthéon-Assas. Danach absolvierte er bis 1995 ein postgraduales LL.M-Studium am Collège d’Europe in Brügge.