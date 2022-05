Opel Astra: Im neuen Opel steckt geballtes Know-how von Frauen

Visuell entschlackt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wobei: So viel gibt es zunächst nicht zu sehen im Cockpit, denn es wurde gestalterisch auf das Wesentliche reduziert. «Visual Detox», also visuelle Entgiftung nennt das Opel, und wer die mit Tasten überfluteten Innenräume vergangener Astra-Generationen vor Augen hat, versteht den dramatischen Ausdruck. Zwei 10-Zoll-Widescreen-Displays hinter einer verglasten Oberfläche bilden das sogenannte Pure Panel, darunter gibt es Direkttasten für wichtige Funktionen, alle anderen Eingaben erfolgen via Touchscreen oder per Sprache, wobei der Astra nun komplette Sätze versteht und auf die Anrede «Hey Opel» hört.