Der neue Range Rover haut so richtig einen raus

Der Range Rover ist seit über 50 Jahren der Luxus-SUV schlechthin. Wobei SUV vermessen ist, denn mit seiner enormen Geländetauglichkeit ist er viel mehr ein Luxus-Offroader für die Strasse. Nun wurde die fünfte Modellgeneration enthüllt, und die hat es in sich: Punkto Ausstattung pulverisiert der Brite das bisher Dagewesene und setzt sich mit einer unbestrittenen Selbstverständlichkeit an die Spitze dieses exklusiven Segments.

Zunächst fällt natürlich das Design auf. An den Proportionen und am Gesicht wurde nur wenig geändert. Keine Sicken, keine Kanten, ja nicht mal Leisten entlang der Gürtellinie – das Karosseriedesign ist enorm clean, versenkbare Türgriffe inklusive. Die grösste Veränderung passierte aber am Heck: Zwei sehr schmale LED-Leuchten im Hochformat sind in einem schwarzen Element versteckt, das horizontal mit einem weiteren schwarzen Element verbunden wird, in dem die Blinker versteckt sind. Um das zu erreichen, sind die LED nach innen leuchtend montiert, ihr Licht wird dann nach aussen reflektiert.