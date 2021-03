BMW hat es vorgemacht, die anderen Hochpreishersteller haben nachgezogen – seit mit dem X6 die SUV stilistisch auf die schiefe Bahn geraten sind, versuchen es auch Audi, Mercedes-Benz und Land Rover mit so genannten SUV-Coupés. Nun steigt auch Renault in diese Fahrzeuggattung ein und bringt zwischen Kadjar und Koleos den Arkana in Stellung. In Russland seit knapp zwei Jahren auf Basis des Dacia Duster ein Bestseller, haben die Franzosen dafür bei ihrer Tochter Samsung in Korea eine deutlich verfeinerte Export-Version aufgelegt, die im Sommer auch in der Schweiz in den Handel kommt. Hiesige Preise für den Arkana sind noch nicht bekannt.