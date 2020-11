Der neue Renault Twingo mit Elektroantrieb sorgt für Dauergrinsen

Kleine City-Flitzer wie der Renault Twingo sind prädestiniert für den Elektroantrieb – sie sind mehrheitlich auf kurzen Strecken unterwegs, mehr für die Fahrt ins Büro oder zur Shopping Tour gedacht als für lange Strecken in den Familienurlaub. Wieso also Elektro-Pionier Renault so lange gebraucht hat, um die kultige Marken-Ikone zu elektrifizieren, ist nicht ganz klar, denn der technisch baugleiche Zwilling Smart Forfour wird schon länger als Stromer angeboten. «Wir wollten den Antrieb für den Twingo optimieren und nicht einfach den vom Smart übernehmen», heisst es bei Renault offiziell. Vor allem aber hatte die neue Generation des elektrischen Bestsellers Zoe in der Entwicklung Vortritt.

Sei’s drum, nun ist der elektrische Twingo da, und die Wartezeit hat sich gelohnt. Nicht nur, dass er mit einer grösseren Batterie (22 kWh) eine höhere Reichweite bietet als der Smart – er ist erst noch deutlich billiger als sein technischer Zwilling. Der Twingo Electric steht ab 20'900 Franken in der Preisliste, und Renault gibt darauf noch einen Elektro-Bonus von 2000 Franken – damit ist der kleine Franzose derzeit das günstigste Elektroauto in der Schweiz. Und er ist der Wendigste unter den kleinen Stadtflitzern: Mit einem Wendekreis von unter neun Metern vernascht er die gesamte Konkurrenz.

Wo ist der Knopf für die Schildkrötenpanzer?

Das Resultat ist ein Fahrverhalten, das ein Dauergrinsen verursacht. Hinter dem Steuer fühlt man sich wie im Konsolenspiel Mario Kart. Es fehlt nur der Knopf, um Schildkrötenpanzer abzufeuern. Dank des tiefen Schwerpunkts und den bis zu 45 Grad einschlagenden Vorderrädern wuselt der Twingo wieselflink um Kurven, findet Platz in jeder Parklücke und hängt beim Ampelstart so ziemlich alles ab: Den Spurt auf Tempo 50 absolviert der Franzose mit seinen 60 kW/81 PS in 4,2 Sekunden.

Herzenbrecher Der kleine Franzose wird wegen seines «Jöh-Faktors» schnell ins Herz geschlossen, erst recht in der rein elektrischen Variante. Bild: Renault Alles klar Der Twingo Electric kommt mit wenigen Bedienelementen aus, dennoch ist alles Nötige an Bord. Bild: Renault Schnell voll Geladen wird nur mit Wechselstrom, aber immerhin mit 22 kW. Strom für 80 Kilometer Reichweite lassen sich so in 30 Minuten nachladen. Bild: Renault