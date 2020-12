SCB-Coach Mario Kogler holte damit in seinem ersten Spiel gleich Punkte.

Das entscheidende Tor fiel in der fünften Minute der Verlängerung.

Bern besiegt Zug in der Verlängerung.

Und Covid-19 hallte bei den Zugern auch in der Mannschaftsaufstellung nach. Mit Leonardo Genoni, Gregory Hofmann, Lino Martschini, Dario Simion und Jesse Zgraggen fehlte ein illustres Quintett, das offiziell als rekonvaleszent gemeldet wurde, aber vermutlich wegen Corona-Nachwehen nicht zur Verfügung stand. Stattdessen kamen beim EVZ die jungen Dario Allenspach (18) und Andreas Döpfner (21) zu ihrem ersten Aufgebot in der National League.

Andersson zurück und erstmals mit Sterchi

Beim SCB war es indes gleich ein doppelter Neustart, nachdem es Anfang Woche zum grossen Knall gekommen war, der beim Team in Ungnade gefallene Trainer Don Nachbaur das Handtuch warf und U-20-Coach Mario Kogler interimistisch übernommen hat.

Viel anspruchsvoller als mit einem Auswärtsspiel in Zug hätte die National-League-Premiere für den 33-jährigen Österreicher nicht ausfallen können. Aber der SCB wusste bei seinem ersten Auftritt zu gefallen, agierte gradliniger, strukturierter, stabiler und bissiger als in den letzten Wochen.

Kogler holte erwartungsgemäss Calle Andersson, der bei Nachbaur in Ungnade gefallen war, ins Team zurück. Erstmals überhaupt spielte zudem Simon Sterchi, da dem SCB im Sturm neben Thomas Rüfenacht auch Vincent Praplan fehlte. Und das hatte direkte Folgen. Zunächst liess sich der Sohn von SRF-Sportreporter Christoph Sterchi zwar eine unnötige Strafe zu Schulden kommen, doch als diese abgelaufen war und er aufs Eis zurückkehrte, enteilte der 26-Jährige mit dem Puck und markierte doch tatsächlich den Führungstreffer (17.). Es war zugleich das erste National-League-Tor von Sterchi.

Brithén mit dem Schuss ins Glück

Diese Führung war alles andere als gestohlen, der SCB war die bessere Mannschaft. Und dies änderte sich auch in der Folge nicht. Die besten Chancen hatte weiterhin die Mannschaft von Kogler, etwa durch Inti Pestoni, der in der 34. Minute am Pfosten scheiterte.