BMW 7er und i7: Der neue Siebener ist grösser, stärker und sparsamer

Privatkino im Fond

Eine Neuheit ist auch, dass der 7er nur noch in einer Länge angeboten wird, und zwar weltweit identisch. Die kürzere Version entfällt, es gibt die Limousine fortan nur noch in XXL. Die Abmessungen nehmen um 130 Millimeter in der Länge, 48 Millimeter in der Breite und um 51 Millimeter in der Höhe zu, die Länge beträgt nun 5,39 Meter. Der Radstand wächst im Vergleich zur bisherigen Langversion um fünf Millimeter auf 3,22 Meter, was sich natürlich in einem enormen Platzangebot im Innenraum niederschlägt.