Der neue Skoda Superb: Grösse, Innovation und Eleganz

Das Design des neuen Skoda Superb orientiert sich stark am Vorgängermodell, wenngleich die Karosserie in alle Richtungen etwas aufgeblasen wurde.

Wie doch die Zeit vergeht. War es nicht erst vorgestern, als der Skoda Superb die Autowelt aufwirbelte? Diesen Mittelklassewagen mit dem Platzangebot einer S-Klasse und dem Preis eines gut ausgestatteten Kompaktautos gibts tatsächlich schon über 20 Jahre – und nun geht bereits die vierte Generation an den Start. Viel Auto für wenig Geld ist noch immer das Motto, das die tschechische Marke beim Superb auf die Spitze treibt. Und die Kunden honorieren es: 1,6 Millionen Stück wurden seit 2001 weltweit verkauft.

Etwas wuchtiger

Der neue Superb hält an diesem Erfolgskonzept fest. Eine batterieelektrische Version gibt die vom Vorgänger übernommene Plattform ohnehin nicht her, Skoda setzt also weiterhin auf Verbrenner. Zumindest das Einstiegsmodell, der 150 PS starke 1,5 TSI, ist als 48-Volt-Mildhybrid ein wenig elektrifiziert. Wer wirklich mit Strom fahren will, kommt mit dem überarbeiteten Plug-in-Hybridantrieb mit 150 kW/204 PS dank der auf über 25 kWh gewachsenen Batterie nun rund 100 Kilometer weit. Ausserdem kann man dessen Akku nun am Schnelllader mit 50 kW in 25 Minuten auf 80 Prozent laden. Daneben gibt es zwei Benziner und zwei Diesel, dazu gibt es Front- oder Allradantrieb und ein Siebengang-DSG-Automatik gekoppelt. Nur der Plug-in-Hybrid begnügt sich mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Das Flaggschiff der tschechischen VW-Tochter wächst innen und aussen deutlich. Skoda Das Cockpit wirkt aufgeräumt und modern, Fahrer und Beifahrer werden von einer breiten Konsole getrennt. Skoda Anders als das Schwestermodell VW Passat gibt es den Skoda auch als Limousine. Skoda

Das Design orientiert sich stark am Vorgängermodell, wenngleich die Karosserie in alle Richtungen etwas aufgeblasen wurde. So wirkt der jetzt 4,90 Meter lange Wagen etwas wuchtiger als bisher, auch weil die Designer auf unnötige Falten und Kanten verzichten und die Karosserie optisch beruhigt haben. Der Längenzuwachs bringt zudem einen nochmals grösseren Kofferraum. In der Limousine wächst er um 20 auf 644 Liter, der Kombi kommt auf 690 Liter und bei umgelegter Lehne setzt er mit 1920 Litern eine neue Segment-Bestmarke.

Der Generationswechsel zeigt sich auch in Form eines aufgeräumten Cockpits mit freistehendem 13-Zoll-Bildschirm und zehn Zoll grossem Screen für die digitalen Instrumente. Erstmals bekommt der Superb ein Head-up-Display. Das neue Bedienkonzept ist eine wohltuende Mischung aus Touchscreen und haptischen Schaltern. So wurde der Automatik-Wählhebel ans Lenkrad verlegt, um in der Mittelkonsole Platz zu schaffen. Dort sitzt nun ein 5,5 Liter grosses und tiefes Fach. Unter dem zentralen Bildschirm sind drei verchromte Drehschalter mit kleinen Displays in der Mitte angebracht, über die sich unter anderem Klima und Infotainment regeln lassen. Die Preise und wann der neue Skoda Superb in der Schweiz in den Handel kommt, ist noch nicht klar.