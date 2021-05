Seyi Olofinjana - Der neue GC-Sportchef kommt von Wolverhampton

Vor einer Woche feierten die Hoppers den Aufstieg in die Super League.

Der 40-jährige Nigerianer Seyi Olofinjana übernimmt per sofort das Amt des technischen Direktors beim Grasshopper Club Zürich und wird für den Bereich Sport zuständig sein. Er übernimmt somit das Amt des Interim-Sportchefs Jimmy Berisha, welcher zurück in seine Funktion als Managing Director tritt.

Der Nigerianer arbeitete zuletzt bei den Wolverhampton Wanderers als Loan-Manager. Das heisst, er war für die ausgeliehenen Spieler des Premier League Clubs zuständig. Bei GC spielten mit Leo Bonatini, Toti Gomes und Connor Ronan gleich mehrere Spieler der Wolves. Ausserdem hatte er in England bereits beruflich mit GC-Präsident Sky Sun zu tun.

Erste Aufgabe: Suche des Cheftrainers

Olofinjana war in seiner Karriere als Spieler unter anderem für Stoke City, Hull City und die Wolverhampton Wanderers aktiv. 56 Mal stand Olofinjana für die nigerianische Nationalmannschaft im Einsatz und besitzt zwei Master-Abschlüsse als Sportdirektor und Projektmanager. Olofinjana freut sich auf den Start in Zürich: «Ich freue mich, Teil eines geschichtsträchtigen Clubs wie GC zu sein. Ich hoffe, wir können GC gemeinsam wieder an der Spitze der Super League etablieren.»