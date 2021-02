Aufgebaut ist der Crossover auf der neuen modularen Elektro-Architektur (E-GMP) von Hyundai – eine schlagfertige Antwort auf den E-Antriebs-Baukasten MEB von VW und die vielen Autos, die der Wolfsburger Konzern darauf bauen will. Doch Hyundai ist damit bereits einen Schritt weiter und setzt wie sonst nur der Porsche Taycan und Audi e-tron GT auf 800-Volt-Technik: Damit ist der Akku des Ioniq 5 an der 350-kW-Säule in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen und zieht somit in fünf Minuten den Strom für 100 Kilometer.