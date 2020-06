Posse

Der neue Trainer hat in Sion bereits angefangen

Ricardo Dionisio Pereira wird am Freitag beim FC Sion vorgestellt – obwohl sein bisheriger Club Nyon ihn noch nicht freigegeben hat.

Sion-Trainer unter Constantin 1. Januar 2020 bis 30.6.2022 Ricardo Dionisio Pereira Der 37-jährige Portugiese soll es richten. Er war bisher Trainer bei Stade Nyonnais. Zuvor war er als Physiotherapeut in Portugal angestellt, bei Porto, Benfica und Sporting Lissabon.

Es ist wieder einmal wild spekuliert worden, natürlich wurden auch grosse Namen wie Mircea Lucescu herumgereicht – aber der neue Trainer des FC Sion ist einer mit überschaubarem Bekanntheitsgrad: Ricardo Dionisio Pereira, 37-jähriger Portugiese, bislang Coach von Stade Nyonnais in der Promotion League. Am Freitagnachmittag wird er in Riddes offiziell vorgestellt.