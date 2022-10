Swiss Life Arena: Perfekte Einweihung – neuer ZSC-Löwenkäfig ist laut, modern und «de Hammer»

Die Stimmung in der Swiss Life Arena in Altstetten war hervorragend.

Nach acht Minuten und 23 Sekunden, da passierte das, was jeder ZSC-Fan so lange herbeisehnte: Das eigene Stadion wurde zum Hexenkessel und schien zu bersten. Das, weil die ZSC Lions in der nigelnagelneuen Arena beim Premieren-Heimspiel ihr erstes Tor erzielten, der gebürtige Zürcher Denis Hollenstein zeichnete sich im Powerplay verantwortlich, der ZSC führte erstmals zuhause in dieser Saison. «Es ist einfach unglaublich, mir fehlen die Worte», sagte Hollenstein sichtlich geflasht nach dem Spiel.

Eigentlich wollten die Lions doch nur endlich ihren eigenen Eis-Käfig, nach 72 Jahren im geteilten Hallenstadion. Nun haben sie diesen und damit zusätzlich ein Bijou erhalten, die Swiss Life Arena. 12’000 Zuschauer finden Platz – natürlich war sie am Dienstag ausverkauft – dank der steilen Tribünen entsteht eine Kesselwirkung, damit die Hütte auch so richtig kocht – und das tat sie am Dienstagabend mehrfach, die Stimmung war hervorragend. Laut war es aber auch wegen der steten Musikbeschallung, die in dieser kompakten Arena so richtig hallt und lärmt.