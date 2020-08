Kein Gift mehr in Proben

Der Neuenburgersee ist nun wieder «bebadbar» – aber mit Vorsicht!

Das Baden im Neuenburgersee ist wieder erlaubt. Es wurden zwar Cyanobakterien im Wasser nachgewiesen. Die Wasserproben, die an verschiedenen Stellen des Sees entnommen wurden, enthielten aber keine Giftstoffe. Dennoch mahnen die Behörden zur Vorsicht.

Im Kanton Neuenburg starben sechs Hunde – Cyanobakterien könnten für den Tod der Tiere verantwortlich sein. Deswegen war das Baden im See in den letzen Tagen mancherorts verboten.

Wegen giftiger Blaualgen war das Baden in Teilen des Neuenburgersees in den letzten Tagen verboten. Nun gibt es gute Neuigkeiten für die bevorstehenden Sommertage: «In Neuenburg ist das Schwimmen wieder erlaubt», teilt die dortige Kantonspolizei am Mittwoch mit. In der Zwischenzeit habe das stürmische und das regnerische Wetter die Lage beruhigt – «die auf der Oberfläche sichtbaren Cyanobakterien sind praktisch verschwunden», versichert die Polizei.