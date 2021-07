Einkaufsbummel auf Social Media - Der neueste Shopping Hype

Social Media als Shopping Destination

Die Einführung der Shop-Funktion auf Instagram im Mai 2020 führte zu einer verstärkten Aufmerksamkeit des Social Commerce Trends. Die Shop-Erweiterung gäbe Marken die Möglichkeit , ihre Produkte gewinnbringend zu präsentieren und ihre Geschichte zu erzählen, so Instagram . Die Entscheidung, eine neue Benutzeroberfläche mit einem Shopping-Fokus einzuführen, ist verständlich. In einer aktuellen Studie von Student Beans erklärten immerhin 41% der b efragten Userinnen und User, dass sie Einkäufe direkt über Social Media Apps vornehmen würden.