Grindelwald: World Snow Festival abgesagt

Das World Snow Festival in Grindelwald hätte in diesem Jahr zum 40. Mal stattfinden sollen. Doch das warme Wetter macht den Veranstalterinnen und Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst, muss das Festival in diesem Jahr abgesagt werden. Es wäre am 16. Januar gestartet.