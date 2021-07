Buntes Money-Piece: Der neuste Haarfarben-Trend ist perfekt für Sparfüchse

Der Name Money Piece (auf deutsch: Geldstück) bezieht sich auf den minimalen Aufwand beim Coiffeur, der so gering ist, dass man ihn theoretisch mit ein paar Münzen zahlen könnte. Hier gibts also eine grosse Verwandlung für wenig Geld. Dass der Trend seinen Ursprung nicht bei uns in der Schweiz hat, ist damit vermutlich geklärt. Warum der Style ein Jahr später erneut aufflammt, dieses Mal als bunte Version, hingegen noch nicht ganz.