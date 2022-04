Beauty-Filter-Wahn auf Social Media: Ein neuer Trend will zurück zu Natürlichkeit

Unrealistische Wünsche führen zu Unsicherheiten

Ein Trend gibt Gegensteuer

Umso erfrischender ist da der neuste Trend auf Tiktok. Zu den Lyrics «The songs on the radio are okay/ But my taste in music is your face» von Twenty One Pilot’s Song «Tear In My Heart» zeigen sich Userinnen und User zuerst mit starken Smokey Eyes und heftigem Filter – dann plötzlich ganz natürlich und ohne Filter.