Rapper Lil Yachty bringt einen eigenen Nagellack heraus

Crete – so heisst der Nagellack-Brand, der auf Instagram gerade in aller Munde ist. Mit matten Tönen in Schwarz, Weiss und Silbergrau liegt das weniger an der ausgefallenen Farbzusammenstellung. Viel eher sind der Gründer des Labels und sein Konzept eine Überraschung: Rapper Lil Yachty will mit der neuen Marke Farbe auf den Nägeln endlich für alle zugänglich machen. Egal, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen.