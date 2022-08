5-to-9-Routine: Der neuste Wellness-Trend will deinem Feierabend an den Kragen

So oder so ähnlich funktioniert Tiktoks neuster Produktivitäts-Trend – die sogenannte 5-to-9-Routine. Der Name ist angelehnt an den Ausdruck «9 to 5» (von 9 Uhr bis 17 Uhr), was in den USA als normale Büroarbeitszeit gilt. Jedoch gehts beim Trend um die Routine, die nach Feierabend daheim stattfindet.