Schicksalstag: Der Niedergang der Credit Suisse anhand von fünf Kennzahlen

Investmentbank-Chef Christian Meissner verlässt die Grossbank per sofort.

Die Bank werde bei der beschlossenen Kapitalerhöhung mit rund 1,5 Milliarden Franken einsteigen, teilte die Bank am Donnerstag mit.

Die Credit Suisse holt mit der Saudi National Bank einen finanzkräftigen Partner an Bord.

Die Bank wird 9000 Leute entlassen und will 2,5 Milliarden Franken Kosten einsparen.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag eine neue Strategie vorgestellt.

«Die Lage der CS ist kritisch», sagt Marc Chesney, Finanzprofessor an der Uni Zürich. «Gewisse Grossbanken wären ohne Staatsgarantie wahrscheinlich bankrott.» Sollte es so weit kommen, wäre laut Chesney klar, wer die Rechnung bezahlt: die Angestellten, die Kundschaft – und am Ende des Tages die Steuerzahlenden.