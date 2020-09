1 / 3 In diesem Haus in Adliswil soll ein Mann seine Lebenspartnerin getötet haben. Das Bezirksgericht Horgen hat ihn wegen Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. KEYSTONE Vor dem Zürcher Obergericht wehrt sich der Mann am Dienstag gegen das Urteil. Keystone

Darum gehts Ein Mann soll 2017 in Adliswil seine Freundin getötet haben. Trotz erdrückender Beweislast streitet er das ab.

Vor Obergericht wehrt er sich gegen das Urteil des Bezirksgericht Horgen, das ihn zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt hat.

Vor Gericht machte er einen negativen Eindruck und stritt er die Tat erneut ab.

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren.

Vor dem Obergericht steht am Dienstag ein 64-jähriger Mann, der vor drei Jahren seine Lebenspartnerin verprügelt und erwürgt haben soll. Er hatte die Frau im Oktober 2017 schlafend auf dem Wohnzimmerboden gefunden. Aber erst eineinhalb Tage später will er gemerkt haben, dass sie tot sei, und alarmierte die Polizei. Am Prozess hinterliess der Beschuldigte einen negativen Eindruck. Er war gegenüber dem Richter renitent und aggressiv und machte widersprüchliche Aussagen. Er erweckte den Eindruck, als ob der Tod seiner Lebenspartnerin ihn nicht gross interessierte.

Der Betriebsökonom stritt ab, dass er an jenem Abend mit der Frau gestritten habe. Weder am Tatabend noch zuvor sei es zu Gewalt gekommen: «Wir hatten eine harmonische Beziehung, sie gab mir Ruhe und Geborgenheit.» Dass er schon in der Vergangenheit und zuletzt im März des gleichen Jahres massive häusliche Gewalt verübt hatte, wollte er nicht weiter kommentieren. Als der Richter ihm die lange Liste der Verletzungen vorlas, welche der Rechtsmediziner an der Leiche feststellte, sagte er nur: «Das ist Chabis, was alles drin steht.» Die Frau hätte auch auf dem Nachhauseweg oder Zuhause in der Wohnung stürzen können.

Gewaltbereitschaft und Alkohol

Dass der Mann eine auffällige Persönlichkeitsstruktur mit Gewaltbereitschaft bei grossem Alkoholkonsum hat, attestierte ihm auch der Gerichtspsychiater. Das Gutachten wurde aufgrund von Akten erstellt, weil sich der Beschuldigte weigerte, mit dem Psychiater zu reden. Dass er sich nach 60 Jahren einem Gutachten stellen müsse, sei eine Frechheit, war seine Begründung.

Als der Richter wollte wissen, warum er an jenem Abend die stark betrunkene Frau in die Badewanne legte, sagte der Beschuldigte: «Ich wollte zeigen, dass es nicht geht, in meiner Wohnung betrunken zu sein.» Er habe das Problem «humoristisch lösen» wollen. Am nächsten Morgen habe er die Lebenspartnerin aufgedunsen und mit geschlossenen Augen in der Badewanne gesehen. Dann sei ihm bewusst gewesen, dass sie tot war. Laut Gutachten ist der Tod im Verlauf des Tages eingetreten.

«Ich war in Schockstarre»

Warum haben Sie die Frau dann einfach ins Bett gelegt und am Abend sogar noch ein Champions-League-Fussballspiel geschaut, fragte der Richter. «Ich befand mich in einer Schockstarre», war die Antwort des Mannes. Er sei den ganzen Tag in der Wohnung herumgetigert und habe dann am nächsten Morgen in der Früh die Polizei angerufen.

Sein Verteidiger verlangte einen Freispruch und die sofortige Entlassung aus der Sicherheitshaft. Zudem soll er für die Zeit im Gefängnis eine Genugtuung erhalten. «Todeszeitpunkt und Todesursachen sind unklar», sagte der Anwalt. Ein Kehlkopfbruch müsse nicht zwingend zum Tod führen, die Verletzung hätte schon Tage oder Wochen zuvor entstehen können. Der Tod hätte durch die Lage in der Badewanne oder durch die schon früher festgestellte Lungenerkrankung verursacht werden können. Deshalb sei sein Mandant nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten freizusprechen.

13 statt 15 Jahre beantragt

Der Staatsanwalt, der vor Bezirksgericht noch eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren wegen vorsätzlicher Tötung verlangt hatte, reduzierte vor Obergericht den Antrag auf 13 Jahre. Der Beschuldigte sei an jenem Abend ebenfalls stark betrunken und die Steuerungsfähigkeit mittelgradig eingeschränkt gewesen. Dass der Mann die Frau getötet hat, sei klar: «Es kam zu einem Kampf, der mit dem Tod der Lebenspartnerin endete. Der Beschuldigte hat sie bis zum bitteren Ende stranguliert.»