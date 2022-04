Fussball-WM: Der offizielle WM-Song «Hayya Hayya» ist da

Am Freitagabend findet die Auslosung der Gruppen statt.

Die Fussball-WM 2022 ist von 21. November bis 18. Dezember in Katar.

«Hayya Hayya (Better Together)» ist der erste Song von mehreren Singles aus dem offiziellen Soundtrack der WM 2022 in Katar. Die Lieder werden fortan nach und nach veröffentlicht. Der Weltfussball-Verband Fifa teilt mit: «Es ist ein mitreissendes Stück von Trinidad Cardona, Davido and Aisha mit R&B- und Reggae-Elementen.» Auch der Fifa-Handelsdirektor Kay Madati ist begeistert: «Dieser Song, bei dem Stimmen aus Amerika, Afrika und dem Nahen Osten verschmelzen, zeigt, wie Musik – und Fussball – die Welt vereinen können.»