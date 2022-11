Klima : Der Oktober 2022 bricht sämtliche Hitze-Rekorde

Die Temperaturen lagen im Durchschnitt um fast zwei Grad über jenen in den Jahren zwischen 1991 und 2000, wie der Klimawandel-Dienst des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus (C3S) am Dienstag mitteilte.

Fast vier Grad wärmer in der Schweiz

Eine Hitzewelle habe Westeuropa im Oktober Tagestemperaturen in Rekordhöhe beschert, erklärte der Klimawandel-Dienst. Selbst in Grönland und Sibirien hätten die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt gelegen. Laut C3S war der Oktober 2022 im grössten Teil Südeuropas nicht nur wärmer, sondern auch trockener als normal.

In der Schweiz war der Oktober im Vergleich zum Klimamittel, also den Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020, in einzelnen Teilen der Schweiz fast vier Grad wärmer. Vor allem in der Nord- und Westschweiz präsentierte sich der Oktober bisher sehr warm, schweizweit waren die Temperaturen im Schnitt 3,2 Grad wärmer als der Schnitt der letzten 30 Jahre.