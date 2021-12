«The Masked Singer Switzerland»: Der Panda muss seine Maske abnehmen

An der Seite von Luca Hänni (27) und Christa Rigozzi (38), die als Stamm-Rateteam fungieren, sitzt in dieser Woche …

In der vierten Liveshow ist am Mittwochabend der Panda rausgeflogen. Im Kostüm steckte der Bieler Rapper Nemo (22).

In der TV-Show «The Masked Singer Switzerland» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

In dieser Episode der Unterhaltungsshow kämpften noch fünf Prominente aus unterschiedlichen Bereichen um den Pokal – verborgen unter ausgefallenen Masken, die ihre Identität verstecken. Dies, nachdem in der ersten Liveshow bereits Schauspielerin Tonia Maria Zindel (49) ausgeschieden war und ihre Giraffen-Maske ablegen musste. In der zweiten Episode musste Skifahrer Marco Büchel (50) gehen, der im Ameisen-Kostüm steckte, und in der dritten Folge musste Fernsehmoderator Marco Büchler (50) sein Dschinni-Kostüm ablegen.