Sponsored - Was du in Lausanne nicht verpassen darfst? Parfümeur Philippe Cart zeigts dir

Was du in Lausanne nicht verpassen darfst? Parfümeur Philippe Cart zeigts dir

Zusammen mit Schweiz Tourismus besuchen wir die schönsten Städte der Schweiz und lassen uns in diesen die Lieblingsquartiere von den Menschen zeigen, die sie am besten kennen: den Locals. Nachdem wir im April Yari Copt in Lugano besuchten, zeigt uns diesen Monat der Parfümeur Philippe Cart sein Lausanne.

Wer nach dem Video noch mehr Empfehlungen möchte: Hier gibts fünf weitere Reisetipps für eure Städtereise nach Lausanne.

1 – Nachhaltige Mode bei Foulaz

Foulaz – hier gibts ökologisch nachhaltig produzierte Mode. Foulaz Im Foulaz findet man Kleidungsstücke lokaler Hersteller, die in kleinen Mengen hergestellt werden. Aurore Dubois de Marolle Nebst Kleidern bietet Marine Desseigne auch ausgewählte Accessoires an. Aurore Dubois de Marolle

Südlich des Bahnhofs, im Quartier Sous-Gare, befindet sich die kleine Boutique Foulaz. Hier verkauft die Slowfashion-Designerin Marine Desseigne ihre Kreationen, wie auch eine Auswahl an Accessoires und Kleidungsstücken weiterer lokaler Hersteller. Dabei achtet sie auf eine ökologisch nachhaltige Herstellung.

2 – Ab an den Stadtstrand zur Jetée de la Compagnie

Die Strandpromenade bei der Jetée de la Compagnie am Genfersee. Switzerland Tourism, Giglio Pasqua Der perfekte Ort für eine Pause während eines Städtetrips. Switzerland Tourism, Giglio Pasqua

Auf dem Weg von Foulaz runter an den See sollte man einen kurzen Umweg über den Parc de Milan machen – es ist der «Central Park» Lausannes und bietet gute Ausblicke auf die Stadt und den See. Etwas versteckt hinter dem Lausanner Schiffswerk findet man die entspannte Badepromenade, wo auch die Jetée de la Compagnie steht. Die blaue Buvette bietet leckere Snacks und erfrischende Getränke an.

3 – Stilvolles gibts im JSBG Store

Jorge Guerreiro kennt sich mit Stillvollem aus – er bietet Schweizer Designerinnen und Designern in Lausanne eine Plattform. JSBG In seinem Shop verkauft er Mode, aber auch Accessoires und Designprodukte. JSBG

In Ouchy-Olympique die schweizweit einzige Metro besteigen und die Stadt hoch bis zum Place de la Riponne fahren. Von dort aus ist es nur noch ein Katzensprung in die Rue des Deux-Marchés, wo einem einer der stilsichersten Stadteinwohner empfängt: Jorge Guerreiro, der in seinem Shop JSBG Store Schweizer Labels zu Präsenz verhilft. Er verkauft schöne Dinge – von Mode über Accessoires bis hin zu kunstvollen Designstücken.

4 – Kaffee schlürfen im Coffee & Page

Das kleine Café Coffee & Page ist ein Tipp für alle, die guten Kaffee lieben. Coffe & Page Denn hier wird Kaffee geradezu zelebriert. Coffe & Page Dazu bietet das Café stilvolle Bücher feil. Coffe & Page

Das Konzept von Coffee & Page ist so simpel, wie stimmig. Hier gibts den besten Kaffee und eine Auswahl an schönen Büchern. Entweder man schlürft seinen Cappuccino gleich vor Ort oder man nimmt ihn mit und setzt sich in den nahe gelegenen Park, die Promenade Jean Villard-Gilles.

5 – Shopping in den Garagen von Flon

Moderne Architektur – das Moxy Hotel in Flon. Moxy Hotel Lausanne Das schicke Stadthotel liegt mitten in Flon. Moxy Hotel Lausanne In Flon geniesst man das Leben – ob beim Shoppen oder in den Restaurants des Quartiers. Schweiz Tourismus, P. Waterton

Das Stadtquartier Flon ist quirlig und angesagt. Hier befinden sich allerlei Shops und Restaurants. Eine speziell schöne Aneinanderreihung von Läden findet man in Les Garages, einer Strasse voller kleiner Boutiquen. Und wer noch eine schicke Unterkunft sucht, wird das Moxy lieben – farbenfroh und unkompliziert.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus.