Latte durchbohrt in Bivio Windschutzscheibe – «Beide hatten grosses Glück»

Eine 18-jährige Lenkerin fuhr am Sonntag gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Julierstrasse von Bivio GR in Richtung Savognin GR. Um 16.10 Uhr überholte sie bei Stalveder GR mehrere Fahrzeuge und einen Car. Nach dem Überholmanöver verlor sie die Kontrolle über ihren Cupra und geriet rechts neben die Strasse in den Schnee.