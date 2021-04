Natascha Kampusch - «Der plötzliche Verlust der Freiheit, damit bin ich gut vertraut»

Sie war zehn Jahre alt, als sie in Wien von Wolfgang Priklopil entführt wurde. Nach acht Jahren Gefangenschaft gelang Natascha Kampusch die Flucht. In einem Buch mit dem Titel «3096 Tage» hielt sie das Erlebte fest. Im Interview mit der «Kronen Zeitung» erzählt Kampusch jetzt aus ihrem Alltag, und wieso sie mit üblen Kommentaren konfrontiert war. Sie sei halt kein typisches Opfer, sondern stark und habe eine eigene Meinung. Kampusch scheint interessiert an vielem, besonders an den Menschen um sich herum. So zeigt die junge Frau Talente und Wissen auf allen möglichen Gebieten. Ihre Handtasche und die Kette, die sie zum Interview trug, hat sie selber gefertigt und fragt ihre Interviewpartnerin zum Beispiel, ob sie im Sternzeichen Zwilling sei.