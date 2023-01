Stehen gelassen: Der Polizei fehlt jede Spur zum Halter dieses Lieferwagens

Ein Selbstunfall am frühen Sonntagmorgen bei Buus stellt die Behörden vor ein Rätsel. Gemäss bisherigen Erkenntnissen ist der Lenker eines Lieferwagens gegen fünf Uhr von Rickenbach herkommend auf der Rickenbacherstrasse in Richtung Buus unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam, wie die Polizei am Sonntag vermeldete. «Vor dem Ortseingang Buus verlor er in einer Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug, fuhr das rechtsseitige Strassenbord hinunter und kam auf dem Wiesland zum Stillstand», so die Polizei.