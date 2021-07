Polizei-Tesla verwüstet - «Der Polizeiberuf ist toll, hat aber seine mühsamen Seiten»

Die Person war - später gab sie an, Drogen konsumiert zu haben - nicht mehr zu beruhigen und fing an, mit aller Kraft zu treten und um sich zu spucken.

«Im Nachmittagsdienst ging es rund», schreibt der Social-Media-Cop Raphael Schneider am Sonntag auf Facebook. Nach einem gewalttätigen Streit in Basel wurde am Samstag die Polizei informiert. Die Beamten kontrollierten eine der beteiligten Personen und «setzte sie für weitere Abklärungen in einen der Teslas», berichtet Schneider. Es habe sich alles «normal» abgespielt, so der i-Cop. Doch während der Fahrt zum Polizeiposten sei die Situation im Auto eskaliert.