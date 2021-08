Zürich - «Der Polizist schickte mir private Nachrichten und ein Selfie»

Amtsmissbrauch oder Datenschutzverletzung?

Ob in einem solchen Fall ein strafbares Verhalten vorliege, sei davon abhängig, ob die Kontaktaufnahme über ein privates Mobiltelefon erfolgt sei oder nicht, sagt Rechtsanwalt Fabian Teichmann von Teichmann International (Schweiz) AG. «Einer Kontaktaufnahme über ein Geschäftsmobiltelefon steht – sofern es sich um amtliche Belange handelt oder es sich um ein Versehen handelt – nichts entgegen.» Sollte der Polizist über sein privates Mobiltelefon in privater Angelegenheit in Kontakt mit der Anzeigeerstatterin getreten sein, sei jedoch zu prüfen, ob durch die private Speicherung und Verwendung von Daten ein Amtsmissbrauch vorliege. Zu prüfen wäre auch noch der datenschutzrechtliche Aspekt, wenn die Nummer ohne das Einverständnis der Anzeigeerstatterin auf dem Handy gespeichert wurde: «Ein solches Verhalten könnte als Verstoss gegen das Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich qualifiziert werden.»