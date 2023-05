Turbenthal: Ein Porsche Cayenne-Fahrer bockte mit seinem Porsche auf einer Treppe auf.

Da hat wohl ein Cayenne-Fahrer die Treppe mit der Strasse verwechselt. Am Freitagnachmittag machte 20-Minuten-News-Scout W.A.* auf dem Parkplatz bei der Migros in Turbenthal eine besondere Entdeckung: «Ich parkte auf dem Parkplatz mein Auto. Als ich über den Platz ging, sah ich den Porsche aufgebockt auf der Treppe», so A.