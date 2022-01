Zu kleine Lieferung - Der Post fehlen wegen Papiermangel die neuen Briefmarken

Post drückt im Januar ein Auge zu

Die Post zeigt sich in der Übergangsphase der neuen Briefpreise kundenfreundlich. «Wenn jemand im Januar 2022 für seinen Brief noch eine 1-Franken-Briefmarke erwischt, stellen wir den Brief trotzdem am nächsten Tag zu und drücken da auch noch beide Augen zu», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer. Oder anders gesagt: «Im Januar werden wir den fehlenden Betrag von zehn Rappen nicht einfordern.»