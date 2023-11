«Der Praktikant»: Tiktok-Star beantwortet Kids-Fragen

Am Zukunftstag durften Kinder das Handwerk des Journalismus erlernen. Sie durften ihre Fragen an «Der Praktikant» stellen.

Mit über 145’000 Fans auf Tiktok und knapp 58’000 Followern auf Instagram gehört «Der Praktikant» zu den erfolgreichsten Influencern der Schweiz. Fabian Egger, so sein richtiger Name, dreht vor allem Content zu den aussergewöhnlichsten Ausflugszielen der Schweiz . Im Rahmen des Zukunftstages stattete der 25-Jährige der 20-Minuten-Redaktion einen Besuch ab. Dort durften ihm die Kinder ihre brennenden Fragen stellen.

Gwendolyn interessiert es, ob Fabian für immer als Tiktoker arbeiten möchte. «Nein, natürlich nicht. Auf Social Media ist man schnell nicht mehr relevant. Ich weiss, dass ich das nicht für immer machen kann», so seine Antwort. Egger könne sich vorstellen, einmal in der Reisebranche zu arbeiten. Die Zwölfjährige wundert sich zudem, ob es Fabian stört, wenn Leute ihn als «nervigste Stimme der Schweiz» betiteln. «Ich nehme in meinen Videos eine Rolle ein. In meinem Alltag spreche ich anders.» Er sieht es eher als gutes Zeichen, wenn ihm Leute Kommentare zu seiner Stimme hinterlassen. «Das zeigt mir, dass meine Videos Leuten angezeigt werden, die noch nie meinen Content gesehen haben.»

Wie viel verdient «Der Praktikant»?

Seit über einem Jahr ist Fabian mit seiner Frau Natti verheiratet. Beide sind erst 25 Jahre alt. Elouan (12) möchte deshalb wissen, wieso sie sich so früh das Jawort gaben. Der Zürcher erklärt, dass seine Frau gebürtige Vietnamesin sei. Damit sie in der Schweiz bleiben könne, entschieden sie sich für den Schritt. Mit der Familiengründung haben sie es aber nicht so eilig. «Ein Kind möchten wir vielleicht so in fünf Jahren», verrät er. Vielleicht legen sie sich aber bald einen Corgi zu.