Europa-League-Achtelfinal

Der Prophet hofft auf ein Wunder gegen den FCB

David Abraham hat keine Prognose für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Basel, aber einen Wunsch.

In Argentinien nennen sie David Abraham «El Profeta» (Der Prophet). In Anlehnung an Vater Abraham, den Stammvater Israels. Eine Prognose wollte der Eintracht-Captain und ehemalige FCB-Verteidiger (2008 bis 2012) am Mittwochabend an der Medienkonferenz in Basel trotzdem nicht abgeben. «Es ist schwierig, eine Prognose zu wagen, aber wir wissen, was wir uns wünschen: Einen 4:0-Sieg.»