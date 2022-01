Sexuelle Gewalt – «Der Prozess traumatisierte mich fast mehr als die Tat selbst»

Strafrechtsexperte: Strafprozesse dauern in der Schweiz zu lange

«Meines Erachtens dauern Strafprozesse in der Schweiz ganz allgemein deutlich zu lange», sagt Jonas Weber, Professor für Strafrecht und Kriminologie. Nicht selten dauere es nach einer Tat zwei Jahre, bis das erstinstanzliche Gericht über einen Fall urteile – wird dieser an die Berufungsinstanz weitergezogen, vergehe in der Regel nochmals ein Jahr. Diese Verzögerungen könnten für Opfer und Beschuldigte problematisch sein. Zumindest in grösseren Kantonen seien Staatsanwaltschaften in verschiedene Abteilungen gegliedert, die sich auf unterschiedliche Arten von Straftaten spezialisierten. «Eine Spezialisierung auf Sexualstrafstaten wäre dabei wünschenswert», so Weber. Dass im Fall von J. das Opfer an der geöffneten Türe eines Raumes vorbeigehen musste, in dem sich der Beschuldigte befand, sei laut Weber «ein Fehler»: «Ich vermute aber, dass dies nicht bewusst geschehen ist.»