Der Nissan Qashqai bleibt ein unaufgeregter Alltagsbegleiter

Den Qashqai mögen die Leute sogar sehr: Fünf Millionen verkaufte Einheiten, davon drei Millionen in Europa und 35'000 in der Schweiz machen ihn zum wichtigsten Modell der Marke. Und dies, nachdem anfänglich nicht nur der Name für Verwirrung sorgte, sondern auch die Mischung aus Kompaktwagen und geländescheuem SUV. 2007 traf diese jedoch einen Nerv: Zwei Generationen später muss sich der «Crossover-Pionier» gegen rund 30 Konkurrenten behaupten.

Keine Blösse

Entgegen des bizarren Namens präsentierte sich das Design bislang eher brav. Die dritte Generation hat jetzt Ecken und Kanten und wirkt mit den zweiteiligen Scheinwerfer, bei denen die Tagfahrleuchten der Motorhaube entlang aufwärtsstreben, deutlich moderner. Ein Längenzuwachs um 3,5 Zentimeter auf knapp 4,43 Meter sowie ein Plus an Radstand und Breite sorgen für spürbar mehr Platz im Innenraum. Auch das Kofferraumvolumen hat zugelegt, bleibt mit 436 Litern aber im Mittelfeld.

Der Quantensprung bleibt also aus – der Qashqai bleibt jener zeitgemässe und unaufgeregte Alltagsbegleiter mit hoher Sitzposition, anständiger Qualitätsanmutung und durchdachter Ausrüstung, der er immer war. Doch da kommt noch mehr: 2022 will Nissan eine ungewöhnliche Hybridvariante lancieren, deren E-Motor die Räder antreibt und ihre Energie dafür von einem 3-Zylinder-Benziner erhält. Und schliesslich steht ja noch der Ary..., pardon Ariya in den Startlöchern: ein vollelektrischer Crossover, der bis zu 500 Kilometer weit stromern soll. Auch an dessen Namen werden wir uns bestimmt noch gewöhnen.