Basel: Der Räuber wartete schon im Auto mit einer Stichwaffe

In Basel wurde am Samstagmorgen ein 32-jähriger Mann Opfer eines Raubes. (Symbolbild)

Am frühen Samstagmorgen wurde in Basel ein 32-jähriger Mann auf dem Birsig-Parkplatz Opfer eines Raubes, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt. Das Opfer habe sich um 3.20 Uhr zu seinem Auto begeben, das nahe des Theatergässleins parkiert war. Er habe bemerkt, dass im Fahrzeug bereits ein Unbekannter sass. «Als er die Tür öffnete, wurde er unvermittelt mit einer Stichwaffe bedroht», heisst es in der Mitteilung weiter.