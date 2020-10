SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi : «Der Rahmenvertrag muss um jeden Preis verhindert werden»

Der Kampf gegen den Rahmenvertrag mit der EU hat für die SVP oberste Priorität. Laut Fraktionschef Thomas Aebi stelle dieser alles in Frage, was die Schweiz ausmache.

Nach Ablehnung der Begrenzungsinitiative durch das Schweizer Volk plant die SVP in nächster Zeit keine weitere Lancierung einer Zuwanderungsinitiative. Laut Fraktionschef Thomas Aeschi will sich die SVP auf den Kampf gegen den Rahmenvertrag mit der EU konzentrieren.

Der Rahmenvertrag müsse um jeden Preis verhindert werden, sagte Aeschi in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Der Vertrag stelle alles in Frage, was die Schweiz ausmache. Die SVP sei nicht gegen bilaterale Verträge, aber sie müssten auf Augenhöhe sein.