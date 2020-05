Jogger wird angegriffen

«Der Raubvogel hackte viermal auf meinen Kopf ein»

In Saint-Aubin FR wurde ein Jogger von einem Raubvogel angegriffen. Der Verletzte musste sich medizinisch behandeln lassen.

Kurz nach Mittag war Yves in der Nähe von Saint-Aubin FR am Joggen, als er plötzlich einen Schmerz am Hinterkopf verspürte. «Ich verlor das Gleichgewicht», sagt er zu 20 Minutes. Kurz darauf sah er einen Vogel mit seiner Kappe wegfliegen.