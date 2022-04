Warnstufe 4 : Der Regen sorgt im Süden der Schweiz wieder für eine grosse Lawinengefahr

Ergiebige Niederschläge sind im Kanton Tessin und in Teilen der Kantone Wallis und Graubünden niedergegangen. Regional steigt deshalb die Gefahr von Lawinen auf den Bergen.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in der ganzen Schweiz von seiner wechselhaften Seite.

Bis Dienstag zeigt sich das Wetter in der Schweiz wechselhaft, mit Unterbrechungen gibt es immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen bleiben eher verhalten. In diesem Zeitraum pendeln die Höchstwerte in einem Bereich von zwölf bis 16 Grad. Ab Mitte der nächsten Woche bessert sich das Wetter, die Sonne setzt sich wieder durch. Besonders auf den Donnerstag und Freitag darf man sich freuen, an diesen Tagen sind nämlich auch bis zu 20 Grad möglich.