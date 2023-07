Renault Clio: Ein Facelift macht ihn aggressiver – und vegan!

Klein, bunt und anders: In den 90er-Jahren führte Renault zwei Modellreihen ein, die sich zu Markenikonen entwickelten. 1993 rüttelte der Twingo mit schrillen Werbespots und frechen Slogans die angestaubte Autowelt auf – bis heute ist der Kleinwagen ein Erfolgsmodell. Etwas weniger exzentrisch, dafür noch erfolgreicher war allerdings der bereits 1990 lancierte Clio: Er entwickelte sich zum meistverkauften französischen Auto überhaupt, mit 16 Millionen abgesetzten Fahrzeugen über fünf Generationen.

Neue Designsprache

Die seit 2019 erhältliche fünfte Generation erhält nun zur Halbzeit ein Facelift. Und das ist für einmal wörtlich zu nehmen: Die gesamte Frontpartie, also das Gesicht des Autos, wurde komplett neu gestaltet. Augenfällig sind der deutlich grössere Kühlergrill mit einer Art Schachbrettmuster sowie die neue Lichtsignatur mit kleinen LED-Streifen, die sich Boomerang-förmig bis in die Frontschürze ziehen. Das neue Design wirkt aggressiver als bisher und erinnert an Peugeot, den ewigen Konkurrenten aus dem gleichen Land, dessen aktuelle Designsprache ebenfalls von weit nach unten gezogenen Tagfahrlichtern und einem grossen Grill mit einer Art Schachbrettmuster geprägt wird.