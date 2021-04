Als Ford den Mustang präsentierte und damit einen günstigen, schnittigen und spassigen «Sportwagen» erfolgreich für junge Leute anbot, wurde General Motors sozusagen auf dem linken Fuss erwischt. «I didn’t see this coming», sagte damals wohl der eine oder andere GM-Manager. Aber man reagierte schnell und stellte innert zweier Jahre den Chevrolet Camaro auf die Beine.

Vor allem Form

«Jugend plus Komfort plus niedriger Preis» lautete die Erfolgsformel für den Ford Mustang. Daran hielt sich auch General Motors und sah von technischen Experimenten ab. Selbst formal orientierte man sich am Mustang und versah den neuen Camaro mit ähnlichen Proportionen, sprich einer langen Schnauze und einem kurzen Heck. Der Radstand entsprach ebenfalls jenem des Fords.