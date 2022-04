Basel: «Der Retter rannte ohne zu zögern los und sprang in den kalten Fluss»

In Basel wurde am Mittwoch eine Frau von einem Passanten aus dem Rhein gerettet. Eine Zeugin beobachtete die Szene und teilte die Geschichte auf Facebook. Der Retter hatte sich dabei selbst in Lebensgefahr begeben.

Beim Rheinbadhaus St. Johann konnte der unbekannte Retter sich und die Frau festhalten, bis die Einsatzkräfte kamen und beide lebend aus dem Wasser zogen. Der Mann sei, ohne zu zögern, wie ein Pfeil losgerannt und auf der Höhe der Cargo Bar ins Wasser gesprungen. Das Wasser hat zu dieser Zeit keine zehn Grad. Eine Zeugin berichtet auf Facebook über die dramatische Rettung.

Darum gehts In Basel sprang ein Unbekannter selbstlos in den Rhein, um eine Frau vor dem Ertrinken zu retten.

Beide Personen konnten von den Einsatzkräften der Stadt aus dem Wasser gezogen werden.

Die Frau wurde für weitere Abklärungen ins Spital gebracht.

«Die Frau rief um Hilfe, der Herr rannte, ohne zu zögern, los», berichtet eine Userin auf Facebook. Die junge Frau beobachtete am Mittwochmorgen, wie in Basel eine Frau von einem couragierten Passanten aus dem Rhein gerettet wurde. Auf Facebook berichtete sie danach über die dramatische Rheinrettung. Der Post wird seither fleissig geteilt. «Der etwa 40-jährige Herr rannte barfuss wie ein Pfeil von der Vogel-Gryff-Fähre bis zur Cargo Bar und sprang in den Fluss, der keine zehn Grad hat», schreibt sie.

«Ich hoffe, das Leben dankt es dem Retter irgendwie.» Augenzeugin

Bei der Johanniterbrücke hätte er die hysterisch um sich schlagende Frau erreichen können und sie durch die Strömung bis zum Rheinbadhaus St. Johann gezogen, wo er sich festhalten konnte. Dort konnten die beiden dann vom Feuerwehrboot aus dem Wasser gezogen werden. Während die Frau ins Spital gebracht wurde, wurde der Retter tropfend stehen gelassen. Nass bis auf die Knochen sei er nach Hause gegangen. «Und wahrscheinlich wird es niemand erfahren oder es ihm danken», schreibt die Zeugin weiter. Das beschäftige sie, deshalb habe sie diesen Post geschrieben. «Ich hoffe, das Leben dankt es ihm auch irgendwie.»

Die Polizei bestätigt den Sachverhalt gegenüber 20 Minuten. Kurz vor 9.30 Uhr sei am Mittwoch bei der Kantonspolizei Basel-Stadt der Notruf eingegangen, dass zwei Personen im eiskalten Wasser seien. Polizei, Feuerwehr und Ambulanz rückten für den Rettungseinsatz aus. Vor Ort konnten eine weibliche und eine männliche Person aus dem Wasser geborgen werden. Die Frau wurde für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. «Die Polizei bedankte sich herzlich für den Einsatz des unbekannten Mannes, empfiehlt aber solche Rettungsversuche nicht und rät, sofort die Rettungskräfte zu alarmieren», sagt Adrian Plachesi von der Kantonspolizei Basel-Stadt. Der Retter habe darauf verzichtet, zur Kontrolle ins Spital zu gehen.

«Als Allererstes muss man die Rettungskräfte alarmieren.» Philipp Binaghi, Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft

Wie gefährlich solche Rettungsaktionen sind, zeigt der Fall Winzau. Ende März sind in der Aare bei so einem Rettungsversuch zwei Männer ertrunken. Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG empfiehlt bei einem Notfall mit einer ertrinkenden Person eine klare Vorgehensweise. Grundsätzlich gelte der Ansatz «Retten mit dem geringsten Risiko ist der Grundsatz», sagt er gegenüber 20 Minuten. «Als Allererstes sollte man die Rettungskräfte alarmieren. Danach kann es der ertrinkenden Person bereits helfen, wenn man auf sich aufmerksam macht, um ihr zu signalisieren, dass sie gesichtet wurde. Klare Anweisungen, wo die Person hinschwimmen soll, helfen weiter und können beruhigen. Eventuell reicht ein Ast oder ein fester Stoff wie bei einer Jeanshose, um die Person aus dem Wasser zu ziehen. Man sollte versuchen bei der Rettung an Land zu bleiben », zählt Binaghi auf.

Müsse man dennoch ins Wasser, dann mit einem Boot oder einer Auftriebshilfe. Nur wer es sich wirklich zutraut sollte ins Wasser. «Die ertrinkende Person kämpft mit letzter Kraft um ihr Leben. Dabei kann es passieren, dass sie sich in Panik so an den helfenden Menschen klammert, so dass dieser gleich mit unter Wasser gezogen wird. Deshalb sollte man sich nie nähern, solange sich das Gegenüber nicht beruhigt hat», führt der Rettungsschwimmer weiter aus und fügt an: «Um ein solches Manöver zu machen, empfiehlt es sich auch, einen Kurs zu besuchen, wie er von der SLRG angeboten wird.»