«Ihr Verhalten war ungeschickt» – das sagt die Politik zum CEO-Abgang bei Ruag

Brigitte Beck ist als CEO von Ruag zurückgetreten. Der Abgang sei vor dem Hintergrund ihrer öffentlichen Auftritte erfolgt, so der Konzern. Gemeint ist damit auch eine Podiumsdiskussion, an der Beck Folgendes sagte: «Liefert doch dieses Zeug [Schweizer Waffensysteme] in die Ukraine. Was würden wir tun? Nichts.»