Er fand ihn in der Nähe des Bucheggplatzes in Zürich.

Diesen Ring hat Sinan Helfenstein am Montag am Boden gefunden.

«Er lag direkt vor meinen Füssen, als ich vom Joggen zurückkam», sagt Leser-Reporter Sinan Helfenstein. Er fand am Montagabend in der Nähe des Bucheggplatzes in Zürich einen Ring. Nun möchte dieser wieder zur Eigentümerin oder zum Eigentümer zurückfindet. «Aufgrund der eingelassenen Diamanten vermute ich, dass er einer Frau gehört.»